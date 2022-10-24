2022/10/24 | 17:27 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الجمهورية يهنئ الرئيس الصيني بمناسبة انتخابه امينا عاما للجنة المركزية للحزب الشيوعي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/10/24 | 17:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية يهنئ الرئيس الصيني بمناسبة انتخابه امينا عاما للجنة المركزية للحزب الشيوعي) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية يهنئ الرئيس الصيني بمناسبة انتخابه امينا عاما للجنة المركزية للحزب الشيوعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).