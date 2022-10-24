(بالصور).. الزوراء يخطف النقاط الثلاث على حساب مضيّفه الديوانية

2022/10/24 | 17:35 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – خبر

حقق فريق نادي الزوراء فوزاً ثمينا على مضيّفه فريق الديوانية في المباراة التي جرت بينهما عصر اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الكروي الممتاز.

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب سعد عبد الأمير في الدقيقة 67.



وكاد لاعب الزوراء حسن عبد الواحد أن يسجل هدف ثانٍ للزوراء في الوقت الإضافي للمباراة ولكنه أخفق بالتسجيل.

وبذلك انتهت المبارة بفوز للزوراء على مضيفه الديوانية بهدف للاشيء.

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