MUAMA Enence.. يتيح لك التواصل بأكثر من 40 لغة

2022/10/24 | 17:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هل تمنيت يومًا أن تتحدث لغة أجنبية دون حضور الدروس؟ أو واجهت مشكلة أثناء السفر للخارج بسبب حاجز اللغة؟ هل حلمت يومًا بأن تكون قادرًا على التحدث إلى كل شخص في العالم تقريبًا؟

تعرف على MUAMA Enence وهو اختراع ياباني عالي التقنية يسمح لك بالتواصل بأكثر من 40 لغة، دون إضاعة الوقت والمال في دروس اللغات الجديدة.

لا مزيد من تعلم اللغة والمشاكل عند السفر إلى الخارج ، ولا مزيد من الوقت والمال الضائعين لبرامج تعلم اللغة التي ببساطة لا تعمل.

MUAMA Enence

MUAMA Enence هو تقنية يابانية حديثة تسمح لك بالتواصل الفوري مع شخص آخر بغض النظر عن اللغة التي يتحدث بها.



يسجل هذا الجهاز الصغير والعبقري على الفور ويترجم أكثر من 40 لغة؛ ما يجعل الاتصال سهلًا وسريعًا.

كذلك يمكنك استخدامه عند السفر أو لاجتماعات العمل أو عندما تريد أن تقول شيئًا بلغة مختلفة.



مع Enence تتواصل على الفور بأي لغة في العالم تقريبًا!

كيف يعمل؟

تم بناء Enence مع مراعاة البساطة بحيث يمكن لأي شخص استخدامه.



على الرغم من أنه مزود بأحدث التقنيات إلا أن استخدام الجهاز سهل للغاية.

كل ما عليك فعله هو اختيار اللغة التي تريد التواصل بها وتسجيل كلماتك أو جملك.



يمكنك حتى تسجيل جمل طويلة جدًا وسيتولى Enence ترجمة كل شيء بشكل مثالي.

مزايا مهمة

تظهر أبحاث أن أكثر من 86% من برامج تعلم اللغة غير فعالة ولا تحقق النتيجة المرجوة.

وأظهر بحث آخر تم إجراؤه مع الطلاب الذين يأخذون دورات في اللغة عبر الإنترنت أن 9 من كل 10 غير راضين عن النتائج ويتمنون أنهم لم يبدأوا هذه الدورات حتى! وذلك بعد إنفاق مئات بل آلاف الدولارات على الدورات.

MUAMA Enence سيتيح لك التواصل بحرية دون الحاجة إلى إنفاق الآلاف على أي دورات.

تم استخدام مترجم Enence سابقًا من قٍبل الحكومات والشركات الكبيرة فقط، ولكن لفترة محدودة أصبح متاحًا لعامة الناس.

استخدم Enence لاجتماعات العمل

سيترجم هذا الجهاز المتقدم عالي الجودة كل ما تريد قوله وسوف يساعدك في تقوية العلاقات التجارية.

استخدمه كل يوم

مع Enence يمكنك الاتصال بشكل أفضل من أي وقت مضى!

لماذا يحظى MUAMA Enence بشعبية كبيرة؟

يتيح لك هذا الجهاز العبقري بدء الاتصال مع كل شخص في العالم تقريبًا.



هذه التكنولوجيا لم تكن متاحة للجمهور من قبل.

الأهم من ذلك أنه يتوفر لفترة محدودة بسعر مخفض للغاية يبلغ 89 دولارًا وكان بـ (189 دولارًا سابقًا).

الخلاصة

MUAMA Enence Translator هو اختراع جديد رائع أحدث ثورة في العالم.



يتيح لك التواصل بأكثر من 40 لغة؛ لذا يمكنك التواصل مع أي شخص على هذا الكوكب تقريبًا.

وتستطيع اصطحابه معك في أي مكان بفضل حجمه الصغير وسهولة استخدامه؛ بحيث يمكنك جعله جاهزًا للعمل في أقل من 30 ثانية.

أخيرًا أصبح مترجم MUAMA Enence متاحًا أخيرًا للجمهور ولن يرهق ميزانيتك.

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