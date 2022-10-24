المحكمة الدستورية تقول كلمتها في قضية شهادة وزير النقل

2022/10/24 | 17:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت المحكمة الدستورية، الاثنين، كلمتها في قضية شهادة وزير النقل ناصر الشبلي.

وذكرت وزارة النقل في بيانها (24 تشرين الأول 2022)، أن “المحكمة الدستورية العليا تحسم قضية شهادة وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي وترد الدعوى المقامة من قبل النائب عالية نصيف بحق رئيس مجلس النواب ووزير النقل اضافة لوظائفهم”.

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