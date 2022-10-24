2022/10/24 | 17:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ظلّ تصاعد التوتّر بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيليّة، لا سيّما في الضفّة الغربية والقدس الشرقيّة، ظهر على صفحات عربيّة بمواقع التواصل الاجتماعي فيديو قيل إنه يُظهر شاباً فلسطينياً يردّ اعتداء شابّين إسرائيليين عليه ويطرحهما أرضاً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("مستوطنون يحاولون الاعتداء على فلسطيني".. حقيقة الفيديو المتداول مجددا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("مستوطنون يحاولون الاعتداء على فلسطيني".. حقيقة الفيديو المتداول مجددا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).