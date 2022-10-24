العمل النيابية: ماضون في إجراءات تعديل قانون رعاية ذوي الإعاقة والإحتياجات الخاصة

2022/10/24 | 18:23 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني النيابية، تعديل قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.

وذكرت اللجنة في بيان، أنها “عقدت لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني برئاسة النائب نهلة الفهداوي، رئيس السن، وحضور عدد من اعضائها، اجتماعاً مع رئيس هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة احمد هادي، والكادر المتقدم، لمناقشة تعديل قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة”.

واضافت، “وجرى خلال الاجتماع بحث مواد وفقرات التعديل بشكل مفصل بغية انضاجها، ودراسة كافة الحيثيات الخاصة بها”.

وشدّدت رئيس اللجنة والسادة النواب على ان “لجنة العمل ماضية في اجراءات التعديل من اجل تحقيق اهدافه المرجوة، والحفاظ على حقوق هذه الشريحة المهمة، وتلبية تطلعاتها وفق المهنية والعدالة وحفظ الحقوق، وفق البيان”.

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