المندلاوي يبحث مع السفيرة الأمريكية العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة

2022/10/24 | 18:23 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي حرص مجلس النواب على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة.

قال مكتب المندلاوي في بيان، أن “النائب الاول لرئيس مجلس النواب بحث مع السفيرة الأمريكية في بغداد آلينا رومانوسكي، خلال استقباله لها اليوم، أهمية أن تكون الحكومة الجديدة قوية ومُلبية لطموحات الشعب العراقي، وتسعى لعلاقات متوازنة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وداعمة للاستقرار الكامل للبلاد، وأن يُمارس مجلس النواب دوره التشريعي والرقابي في متابعة تنفيذ واجباتها ضمن المنهاج الحكومي”.

وشدد المندلاوي، “حرص مجلس النواب على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية”.

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