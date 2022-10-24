النزاهة النيابية: لاتصويت على وزراء السوداني قبل مرورهم بمرحلتين

2022/10/24 | 18:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكد عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، اليوم الاثنين، عن مرحلتين واجبات التحقق قبل التصويت على مرشحي كابينة المكلف محمد شياع السوداني.

وقال السلامي لـ(بغداد اليوم)، إنه "سيتم قبل التصويت على مرشحي الوزرات في الحكومة المقبلة ارسال السير الذاتية ومعلومات كاملة ودقيقة حول المرشحين الى مجلس النواب".

واضاف، ان "المجلس سيدقق ويناقش جميع المعلومات بما فيها كشف الذمم المالية والسيرة الذاتية للمرشح قبل عملية التصويت".وتابع السلامي، ان "مجلس النواب سيزود وسائل الإعلام بنسخ من السير الذاتية للمرشحين في حال وصولها الى المجلس".

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