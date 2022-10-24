سحق العراق بين الإطارين

2022/10/24 | 18:35 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:زكي رضا لم يلتفت أحد إلى استخدام الولايات المتحدة اليورانيوم المنضّب في تصنيع الذخائر التي قصفت بها الجنوب العراقي في الناصرية والسماوة والفلوجة، وعلى الأخص مدينة البصرة منذ العام 1991...أكمل القراءة ←

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