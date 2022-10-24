اكرر أنها نكتة مزادات حقائب الكابينه الوزارية الجديدة

2022/10/24 | 18:35 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:خالد القره غولي تنتشر معالم حضارة بلدي العراق بلاد الرافدين في كل مكان لتحكي قصة شعب عريق مبدع عمره أكثر من ثمانية ألاف سنة كان ولا يزال يثير في النفس...أكمل القراءة ←

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