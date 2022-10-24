السوريون في ليبيا يواجهون

2022/10/24 | 18:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضمن "هنغارات موجودة على السواحل الليبية" ومراكز احتجاز أخرى يقبع مئات المهاجرين السوريين في ظروف "صعبة ومأساوية للغاية"، بعدما تبدد حلمهم بالوصول إلى البلدان الأوروبية، قاصدين طرق العبور غير الشرعية من خلال البحر، ووفق شهادات حصل عليها موقع "الحرة" يحاول الكثير من هؤلاء الخلاص من "أيدي عصابات يقال إنها خارجة عن القانون".

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