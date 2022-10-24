2022/10/24 | 18:36 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 24 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: مع تواصل الجفاف في العراق، تواجه ست عائلات من عشر صعوبةً...

ظهرت المقالة كارثة الجفاف تقترب من مياه الشرب بعدما تسببت في قتل المحاصيل بالعراق أولاً على المسلة.

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