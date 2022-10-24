نائب رئيس البرلمان يؤكد للسفيرة الامريكية تعزيز العلاقات مع امريكا

2022/10/24 | 18:36 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 24 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، الإثنين 10/24/2022، سعي...

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