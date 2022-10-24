العراق وباكستان يبحثان التعاون السياحي المشترك

2022/10/24 | 18:39 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيما يتعلق بعمل اللجان لدعم قطاع السياحة في العراق.

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