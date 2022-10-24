بعد فوزه بزعامة المحافظين.. من هو ريشي سوناك أول رئيس وزراء بريطاني من أصول هندية؟

2022/10/24 | 18:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيصبح ريشي سوناك أول زعيم مُلون ومن أصول هندية يرأس الحكومة في بريطانيا، حيث تأتي نتائج السباق على زعامة حزب المحافظين، الاثنين، تتويجًا لصعوده المذهل إلى قمة السياسة البريطانية.

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