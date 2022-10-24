اليونامي تعلن مصرع شخصين في البصرة اثناء تفكيك مخلفات حربية

2022/10/24 | 18:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت بعثة اليونامي في العراق اليوم الاثنين عن مصرع شخصين في محافظة البصرة اثناء تفكيك مخلفات حربية.

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