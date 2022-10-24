مواطن يحتجز رهائن داخل بنك في صيدا

2022/10/24 | 18:56 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس

أقدم مواطن لبناني، صباح الإثنين، على احتجاز رهائن داخل أحد البنوك في مدينة صيدا جنوب لبنان، مطالبا بالحصول على وديعته المحتجزة.

وقال المصدر، إن "قوى الأمن طوقت مبنى (بلوم بنك) بعد احتجاز مودع لرهائن داخل فرع البنك في ساحة إيليا بمدينة صيدا".

وأوضح الموقع، أن المودع "تعرض لإشكال في فرع آخ...

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