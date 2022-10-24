إيران تعتزم إنشاء مجمع نووي شامل في محافظة فارس

2022/10/24 | 19:17 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 24 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، الاثنين 10/24/2022، نية...

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