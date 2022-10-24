2022/10/24 | 19:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من نهج الامام الحسين (عليه السلام)

ورسالته الانسانية عبرت المرجعية

الدينية العليا حدود البلاد لتمد يد

العون والرحمة والمساعدة والخير الى

"عبد الملك" الطفل الغض من اليمن الشقيق

لبمصاب بمرض السرطان في س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يد المرجعية الرحيمة عبرت الحدود.. العتبة الحسينية تتكفل بعلاج طفل يمني مصاب بالسرطان مجاناً (فيديو)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يد المرجعية الرحيمة عبرت الحدود.. العتبة الحسينية تتكفل بعلاج طفل يمني مصاب بالسرطان مجاناً (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).