"في اليوم الواحد".. العراق يستورد "فواكه" بقيمة 2.2 مليون دولار من إيران

2022/10/24 | 19:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إيران، اليوم الاثنين، تصدير

فواكه وخضروات إلى العراق بقيمة 470

مليون دولار، خلال الأشهر السبعة

الماضية، أي ما يزيد عن 2.2 مليون دولار

في اليوم الواحد.

وقال مدير عام دائرة الجمارك

الإيرانية، في

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