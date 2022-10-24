المالكي للسفير التركي: الحكومة الجديدة ستنال ثقة البرلمان قريبا جدا بمشاركة كل المكونات

2022/10/24 | 19:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري

المالكي، اليوم الإثنين، أن الحكومة

الجديدة التي يسعى لتشكيلها محمد شياع

السوداني ستنال ثقة البرلمان قريبا جدا

وبمشاركة كل المكونات العراقية.

جاء ذلك خلال استقباله بم

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