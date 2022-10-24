2022/10/24 | 19:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصبات الكونكريتية تدشن اعمالها قرب التحرير مع حلول ذكرى 25 تشرين (فيديو)

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصبات الكونكريتية تدشن اعمالها قرب التحرير مع حلول ذكرى 25 تشرين (فيديو)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصبات الكونكريتية تدشن اعمالها قرب التحرير مع حلول ذكرى 25 تشرين (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).