رد طلب استئناف نادي زاخو بشأن العقوبات المفروضة عليه

2022/10/24 | 19:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت لجنة الاستئناف في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، رد طلب نادي زاخو الخاص بالعقوبات الصادرة بحقه.

وذكرت اللجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنها "عقدت اجتماعها في مقرّ الاتحادِ لمُناقشـةِ طلب الاستئنافِ المُقدم إليها من قبل إدارةِ نادي زاخو الرياضـيّ بالعدد (382) في (2022/10/19) ضـد قرارِ لجنةِ الانضـبــاطِ الصــــــادر بتاريخ (2022/10/17) الذي يقضـي بمُعاقبةِ جمهور النادي من مُرافقةِ الفريق لثلاثةِ أدوارٍ على أرضه المُفترضـة، وكذلك فرض غرامةٍ ماليةٍ على إدارةِ النادي مقدارها (10,000,000) عشرة ملايين دينار عراقي".

وبينت أنه "بعد دراسةِ طلبِ الاستئناف وجدَ أنه مُقدمٌ ضمن المدةِ القانونيّة، لكنه لم يتضمن أيَّ دفوعٍ وأدلةٍ موضوعيّةٍ، وبعد الاطلاعِ ودراسـةِ أولياتِ المَوضـوع تبينَ للجنةِ ما يلي: من خلال الاطلاعِ على تَقريرِ المُنسـق الأمنيّ للمُباراةِ وتقريري مُشـرف وحكم المُباراةِ والاطلاع على كتابِ نادي الصناعة الرياضـيّ بخُصـوصِ المُباراةِ، ولتكرار أحداثِ الشغب من قبل جمهورِ نادي زاخو في الموسمِ الماضي..



عليه، ولما تقدمَ، قررت اللجنةُ ردَّ طلب الاستئناف والمُصـادقة على قراراتِ لجنةِ الانضباط في أعلاه".

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