تسبب بخسائر اقتصادية للعراق.. حلول مقترحة لإيقاف حرق الغاز

2022/10/24 | 19:32 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التأثيرات البيئية والصحية تتمثل بانتشار أمراض الجهاز التنفسي والسرطان.

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