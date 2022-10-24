مع ازدياد “كورونا”… منظمة الصحة تدعو أوروبا إلى عدم التراخي

2022/10/24 | 19:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني شددت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، على ضرورة عدم التراخي في الإجراءات والحفاظ على اليقظة فيما يرتفع عدد الإصابات بـ”كورونا” والإنفلونزا في أوروبا، مستشهدة بمثال شلل الأطفال لتبرير فائدة التلقيح.وقد […]

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