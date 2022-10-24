الشرطة يحقق فوزاً على النفط في الدوري الممتاز

2022/10/24 | 19:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني فاز فريق الشرطة على النفط 2-1 في إفتتاح الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.وتصدر القيثارة ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بينما تواصل النفط بنتائجه السلبية هذا الموسم ليحتل المركز 18 بلا نقاط.[…]

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