القوات الأمنية تباشر باغلاق مداخل ساحة التحرير

2022/10/24 | 20:11 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بمباشرة القوات الأمنية باغلاق مداخل ساحة التحرير بالكتل الكونكريتية.

وقال المصدر، أن “القوات الأمنية باشرت باغلاق مداخل ساحة التحرير وسط بغداد وبدأت باغلاق مدخل الشيخ عمر بالصبات الكونكريتية”.

وأضاف، انه “من المتوقع أن تشهد المناطق القريبة من ساحة التحرير اغلاقا لبعض الطرق والجسور”.

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