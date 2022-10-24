اعتقال المتهم الأول بسحب اموال الضرائب داخل الطائرة اثناء محاولته السفر

2022/10/24 | 20:17 - المصدر: بغداد اليوم

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اعلن عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى سند ، الاثنين، اعتقال ابرز المتورطين في سرقة اموال امانات الضرائب المدعو نور المظفر خلال محاولته السفر الى تركيا.

وقال سند في منشور على فيسبوك ان "وزير الداخلية عثمان الغانمي اعتقل نور المظفر من على متن الطائرة في مطار بغداد الدولي".

وكان سند قد كشف في منشور سابق عن خط سير المتهم الرئيسي بسرقة اموال امانات هيئة الضرائب دون محاسبة، مبينا ان المتهم سيغادر عبر طائرة خاصة الى تركيا. وقال سند ان " المتهم الأول عن سحب اموال الأمانات الضريبية المدعو (نور زهير جاسم) سيغادر من مطار بغداد الى مطار اتاتورك في اسطنبول بعد ساعة من الآن، أي الساعة ٦:٣٠م بالتحديد وقت الاقلاع". واضاف ان "المتهم سيغادر وعلى متن طائرة خاصة نوع GLEX ، تسجيل الطائرة T7MBH ".فتحت السلطات الحكومية تحقيقا بسرقة 2.5 مليار دولار من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين، وذلك بناء على طلب وزارة المالية من هيئة النزاهة واقر وزير المالية المستقيل إحسان عبد الجبار، يوم السبت، بسرقة تُقدر بمليارين ونصف المليار دولار من أموال الضريبة في مصرف الرافدين الحكومي

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