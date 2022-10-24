البنك المركزي لـ(بغداد اليوم): تغيير سعر الصرف سيربك السوق ولاصلاحية لأحد غيرنا بتغييره

2022/10/24 | 20:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اكدت ادارة البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، ان الحديث عن إرجاع الدولار الى سعره السابق سيربك السوق وهي رسالة غير طيبة للتاجر والمواطن وتتسبب بقلق لدى الجميع.

وقال عضو مجلس إدارة البنك مظهر محمد صالح لـ(بغداد اليوم): "نحن نقول لاشيء ثابت للابد ولكن مسألة إرجاع الدولار مقابل الدينار إلى سابق عهده يجب ان يتم بعد النظر للإيجابيات اكثر من السلبيات حينها ممكن الحديث مع الجهات المعنية للمضي بإرجاعه إلى سابق سعره".

وبين صالح أن "صلاحية إرجاع الدولار للسعر السابق يكون حصرا من صلاحية السلطة التنفيذية والسياسات الخاصة بالبنك المركزي وليس من صلاحية اي جهة اخرى لأننا نتحدث عن رسم السياسة المالية للبلد".

هذا وعاد الحديث عن إعادة سعر صرف الدولار الى سابق عهده مرة أخرى في اروقة البرلمان مما دفع أعضاء في مجلس النواب بجمع تواقيع لاعادة سعر الصرف الى سعره السابق الذي يصل إلى حوالي 120 الف دينار مقابل الـ 100 دولار .

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