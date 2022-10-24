علاوي :سيدخل المتظاهرون الى بيوتنا في المنطقة الخضراء ويسحلونا في الشوارع

2022/10/24 | 20:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابدى الوزير السابق محمد توفيق علاوي

مخاوفه من ثورة شعبية داخل المنطقة

الخضراء تكون نتيجتها سحل السياسيين

بالشوارع في حال بقاء الوضع السياسي

والخدماتي على ما هو عليه

وقال علاوي في كلمة مكتوبة حصلت وكا

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