2022/10/24 | 20:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كثيرة هي الحوادث المرورية والجنائية

التي تسببها الدرجات النارية او تستخدم

فيها والفوضى التي تخلفها في الشوارع

العامة والمخالفات اليومية التي وصلت

الى ارقام كبيرة، بسبب عدم تسجيلها في

دوائر الكمارك ومن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحوادث وفوضى الشوارع مستمرة.. مجلس الوزراء قرر تسجيل الدراجات النارية والكمارك لا تطبق (وثائق)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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