2022/10/24 | 20:25 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Ge0ydMbKyGE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الاطار يحسم وزاراته بالحكومة الجديدة.. العراق يستعين بالآبار لمواجهة نقص المياه في نشرة الـ 8 مساء) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الاطار يحسم وزاراته بالحكومة الجديدة.. العراق يستعين بالآبار لمواجهة نقص المياه في نشرة الـ 8 مساء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).