القوات الأمنية تباشر باغلاق مداخل ساحة التحرير وسط بغداد

2022/10/24 | 20:27 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بمباشرة القوات الأمنية باغلاق مداخل ساحة التحرير بالكتل الكونكريتية.

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