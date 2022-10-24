2022/10/24 | 20:30 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9oInTgGNv-I

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النجف | رجال مصابون بـ "سرطان الثدي".. 7 إصابات حتى الآن والسبب "هرمونات وسمنة") نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. النجف | رجال مصابون بـ "سرطان الثدي".. 7 إصابات حتى الآن والسبب "هرمونات وسمنة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).