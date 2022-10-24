2022/10/24 | 20:35 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 24 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم...

ظهرت المقالة ناشطون عراقيون يحتجون لمدة أسبوع بساحة التحرير ضد نهب المال العام أولاً على المسلة.

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