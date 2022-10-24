مفاوضات ترسيم الحدود مع سوريا.. مصدر يكشف سبب تأجيل زيارة الوفد اللبناني

2022/10/24 | 20:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مصدر رسمي في الرئاسة اللبنانية لـ "الحرة" تأجيل زيارة الوفد اللبناني إلى سوريا لمناقشة ترسيم الحدود البحرية، والتي كانت مقررة يوم الأربعاء، وذلك بسبب "ارتباطات مسبقة للجانب السوري".

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