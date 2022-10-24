2022/10/24 | 20:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني حذر المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر من النظر لكسوف الشمس المرتقب غداً الثلاثاء، والذي تشهده الكرة الأرضية، ويرى في مصر ومناطق أخرى من المنطقة والعالم.وأشار المعهد إلى أن النظر إلى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحذيرات من النظر لكسوف الشمس غداً المركز الخبري الوطني.

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