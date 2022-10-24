تظاهرات الطلاب تجبر متحدث الحكومة الإيرانية على إنهاء مؤتمره الصحفي

2022/10/24 | 20:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلعت احتجاجات طلابية خلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادوري جهرومي، في جامعة خاجة ناصر الدين الطوسي للتكنولوجيا في طهران، الاثنين.

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