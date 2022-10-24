2022/10/24 | 20:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن النائب مصطفى سند، اليوم الإثنين، عن اعتقال المتهم الأول بسحب أموال الأمانات الضريبية.وقال سند في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” ان “وزير الداخلية عثمان الغانمي، اعتقل نور المظفر من على متن الطائرة”.

وأكد سند، في وقت سابق من اليوم الإثنين، ان المتهم الأول بسحب أموال الأمانات الضريبية سيغادر لإسطنبول بعد ساعة.

وقال سند في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” ان “المتهم الأول عن سحب اموال الأمانات الضريبية المدعو (نور زهير جاسم) سيغادر من مطار بغداد الى مطار اتاتورك في اسطنبول بعد ساعة من الآن، أي الساعة ٦:٣٠م بالتحديد وقت الاقلاع، وعلى متن طائرة خاصة نوع GLEX ، تسجيل الطائرة T7MBH”، مستدركاً بالقول: “نسخه منه الى الشرفاء في بلدي”.

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