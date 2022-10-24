وزير الداخلية يبث بشرى اعتقال المتهم بسرقة أموال الضرائب

2022/10/24 | 21:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق أمانة في أعناقنا ولن نسمح بسرقة أمواله او التهاون في أي شيء يمس أمنه، وعليه وجهنا قوة خاصة من أبطال وزارة الداخلية بإلقاء القبض على ( نور زهير جاسم) في مطار بغداد الدولي أثناء محاولته المغادرة خارج البلاد بطائرة خاصة، كما اشكر واقدر جهود القضاء العراقي العادل الذي أصدر الموافقات اللازمة لإنجاز هذه المهمة .

عثمان الغانمي وزير الداخلية

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