الزيدي يلمح بإفلات المسؤول الرئيسي عن سرقة أموال الضرائب

2022/10/24 | 21:14 - المصدر: بغداد اليوم

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علق الأمين العام لكتائب الإمام علي شبل الزيدي، اليوم الاثنين، على اعتقال متهم بسرقة اموال الضرائب، ملمحا بإفلات المسؤول الرئيسي عنها.

وقال الزيدي في تغريدة اطلعت عليها (بغداد اليوم) "لن يعتقل حرامي بغداد وصاحب سرقة القرن، والأموال هدية من الشعب العراقي له ولشركائه تحت ذريعة (لايوجد مشتكي".

أدناه نص التغريدة:

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