الصحة تحذر من النظر المباشر لكسوف الشمس.. والدفاع المدني تسرد المخاطر

2022/10/24 | 21:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادحذرت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، من النظر مباشرة لكسوف الشمس غداً، فيما أوصت باستخدام النظارات الخاصة حصرا، فيما اسردت مديرية الدفاع المدني مخاطر النظر الى الكسوف.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "وزارة الصحة تحذر المواطنين من النظر للشمس خلال فترة الكسوف غداً بشكل مباشر".وأضاف إن "الوزارة توصي المواطنين بعدم استخدام النظارات والفلاتر الاعتيادية حفاظاً على سلامة عيونهم لان الكسوف يؤثر عليها ".ويتوقع أن يشهد العراق غداً الثلاثاء، كسوفاً للشمس، فيما توقع مختصون أن يبدأ في بغداد بعد الساعة 1 ظهراً ويستمر للثالثة والنصف.من جانبها، أوضحت مديرية الدفاع المدني أسباب المخاطر الناجمة من النظر المباشر الى اشعة الشمس خلال الكسوف المرتقب.وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الأشعة التي لا نشعر بها وتسبب الضرر للعين، فالضوء يدخل من خلال الحدقة (البؤبؤ) ويتجه نحو شبكية العين التي تستقبل هذا الضوء، وتقوم بترجمته إلى الصور التي يراها الدماغ باستخدام ملايين الخلايا العصبية.وافادت انه "وفقا للخبراء ، فإن مشاهدة الشمس بالعين المجردة أثناء الكسوف يمكن أن يؤذي بشكل كبير شبكة العين، حيث يمكن أن يسبب هذه الظاهرة والمعروفة باسم عمى الكسوف، ضعفا مؤقتا أو دائما في الرؤية، وفي أسوأ الحالات قد تؤدي السيناريوهات إلى العمى".ولفتت الى انه "لا توجد أي أعراض أو ألم فوري يرتبط بالضرر الذي قد يسببه النظر مباشرة لكسوف الشمس للعين، لذلك فإنه من الصعب أن تعرف مباشرة ما إذا كانت العين تضررت بالفعل بسبب الكسوف، حيث تبدأ الأعراض بشكل عام بعد 12 ساعة من مشاهدة الكسوف ، عندما يستيقظ الناس في الصباح ويلاحظون أن رؤيتهم قد تغيرت ".وتابعت ان "خطورة تأثير الأشعة الضارة على خلايا الشبكية، قد يسبب ضعفًا دائمًا بالإبصار، إذا تعرضت شبكية العين للضوء الشديد والأشعة فوق البنفسجية، مثل تلك التي تأتي مباشرة من الشمس في وقت الكسوف، يمكن أن ينتج تلف في الشبكية دون الشعور بألم أو أي أعراض والتأثيرات قد لا تظهر إلا بعد ساعات أو أسابيع".

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