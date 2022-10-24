2022/10/24 | 21:15 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zep0mvq_nK8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحكومة الجديدة .. صراع الوزارات يذبح مستقبل التفاهمات) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الحكومة الجديدة .. صراع الوزارات يذبح مستقبل التفاهمات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).