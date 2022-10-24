الصحة تحذر من النظر مباشرة لكسوف الشمس غداً 

2022/10/24 | 21:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

حذرت وزارة الصحة، الإثنين، من النظر مباشرة لكسوف الشمس غداً، فيما أوصت باستخدام النظارات الخاصة حصراً وليس النظارات الشمسية أو نظارات اللحام أو الرقائق الشعاعية أو غيرها من الوسائل.

وقال المتحدث باسم الصحة سيف البدر، إن "وزارة الصحة تحذر المواطنين من النظر للشمس خلال فترة الكسوف غداً بشكل مباشر".

وأضاف أن "الوزارة توصي المواطنين بعدم استخدام النظارات أو النظارات الشمسية أو نظارات اللحام أو الرقائق الشعاعية والفلاتر الاعتيادية حفاظاً على سلامة عيونهم لأن الكسوف يؤثر عليها".

ويتوقع أن يشهد العراق غداً الثلاثاء، كسوفاً جزئياً للشمس، فيما توقع مختصون أن يبدأ في بغداد بعد الساعة 1 ظهراً ويستمر للثالثة والنصف.

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