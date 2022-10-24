العيساوي: الحكمة لن يشارك في تشكيلة الحكومة وتأخر تشكيل الكابينة سببه خلاف بين السيادة وعزم

2022/10/24 | 21:18 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو تيار الحكمة أحمد العيساوي أن معظم الوزارات حسمت، وما تبقّى فقط وزارة أو وزارتين.

وأضاف العيساوي أن “التأخير في تشكيل الكابينة كان بسبب خلاف بين السيادة وعزم، اليوم صباحاً”، مؤكداً “حُل الخلاف بإعطاء عزم وزارة سيادية، ويكون السيادة في وزارتين خارج الوزارات السيادية”.

وبيّن أنه “في نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل سيتم التصويت على كابينة السوداني”.



لافتاً الى أن “الحكمة لن يشارك في تشكيلة الحكومة، بل سيكون وللمرة الأولى كمعارضة إيجابية أو داعمين للحكومة”.

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