بسبب الميراث.. شرطة ميسان تلقي القبض على متهمين إثنين أقدما على إطلاق النار على أحد العجلات

2022/10/24 | 21:18 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت القوات الأمنية في ميسان القبض على متهمين، أقْدما على إطلاق النار على عجلة مواطن من سكنة مدينة العمارة”.

وقالت مديرية شرطة ميسان في بيان، أن “أحد المواطنين طلب الشكوى من ابناء عمومته، بسبب خلافات عائلية حول (الميراث)، وتم اعتقال اثنين منهم بتهمة إطلاق العيارات النارية”.



مشيرة إلى “اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهما اصولياً”.

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