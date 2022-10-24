2022/10/24 | 21:24 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 24 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: كشف وزير الداخلية عثمان الغانمي، الاثنين 10/24/2022، تفاصيل اعتقال (نور جاسم)...

ظهرت المقالة وزير الداخلية يشكر القضاء لإنجاز الموافقات الخاصة باعتقال نور جاسم في مطار بغداد أولاً على المسلة.

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