2022/10/24 | 21:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على نور زهير جاسم بمطار بغداد الدولي .وقال الغانمي في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/: “العراق أمانة في أعناقنا ولن نسمح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اثناء محاولته مغادرة البلاد..



الغانمي يعلن القبض على ‘نور زهير’ في مطار بغداد الدولي المركز الخبري الوطني.

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