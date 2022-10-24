2022/10/24 | 21:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حذرت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، من النظر مباشرة لكسوف الشمس غداً، فيما أوصت باستخدام النظارات الخاصة حصرا وليس النظارات الشمسية أو نظارات اللحام أو الرقائق الشعاعية أو غيرها من الوسائل.وقال المتحدث […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رسمياً..



وزارة الصحة تحذر من النظر لكسوف الشمس غداً المركز الخبري الوطني.

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