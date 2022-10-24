وزير الخارجيَّة يهنئ نظيره الكويتيّ: العراق يتطلع لأستمرار العلاقات الثنائيَّة المتميزة بين البلدين

2022/10/24 | 21:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / هنأ وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، اليوم الاثنين، نظيره الكويتيّ سالم عبدالله الجابر الصباح بمُناسبة تسنمه منصبه.

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